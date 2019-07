Portugal joga meia-final do Europeu de sub-19

Depois de dois triunfos contra a Itália (3-0) e a Arménia (4-0), e um empate com a Espanha (1-1) na fase de grupos, Portugal defronta nesta quarta-feira, a partir das 15h00, a República da Irlanda, na meia-final do Europeu de sub-19. Na antevisão da partida, que será disputada no Estádio Banants, em Ierevan, o seleccionador português de sub-19, Filipe Ramos, afirmou que Portugal quer “muito estar na final”, mas alertou para as dificuldades que os “robustos” irlandeses vão criar.

A defender o título conquistado há um ano em Seinajoki, na Finlândia, numa equipa onde se destacaram jogadores como Rúben Vinagre, Florentino, Domingos Quina, Trincão ou Jota - Dalot, Diogo Leite, Gedson, Rafael Leão e João Félix ficaram de fora -, Portugal entrará no relvado da capital arménia como favorito, mas Filipe Ramos procurou alertar para as qualidades do adversário.

Segundo o técnico português, os irlandeses, que terminaram o Grupo B na 2.ª posição após um empate (Noruega), uma derrota (França) e uma vitória (República Checa) têm na capacidade física o seu ponto forte: “Defensivamente são fortes, com jogadores robustos e que gostam do contacto. Vamos estar atentos às bolas paradas e fazer o nosso jogo. “Embora anteveja dificuldades – “Vai ser um jogo duro, difícil” -, Filipe Ramos disse que a selecção portuguesa estará “preparada” e quer “muito estar na final”.

Titular nas três partidas da fase de grupos, o capitão Vítor Ferreira lembrou que a República da Irlanda “fez uma preparação e uma ronda de elite imaculadas” e “só sofreu a primeira derrota nesta fase final, contra a França, e pela margem mínima”. “Já estudámos os pontos fortes e fracos desta equipa e sabemos que vai ser um jogo muito difícil”, disse o médio do FC Porto.