Fundo de investimento adquire SAD do Estoril-Praia

O grupo MSP Sports Capital adquiriu a SAD do Estoril Praia, cuja equipa de futebol disputa a II Liga portuguesa, anunciou nesta quarta-feira o fundo de investimento direccionado para a área do desporto.

“Estamos entusiasmados com a aquisição do Estoril Praia, que marca a nossa entrada no futebol português. O Estoril tem uma história eficaz no desenvolvimento de talentos emergentes no futebol”, refere, em comunicado, Jeffrey Saunders, o novo presidente.

Segundo indica a empresa, o MSP Sports Capital “é um fundo de investimento recém-formado direccionado para o investimento em propriedades desportivas ou relacionadas com o desporto, como direitos televisivos, tecnologias de distribuição, criação de conteúdos, patrocínios, apostas e gestão de dados”.

Entre outras prioridades, os novos donos dos “canarinhos” pretendem implementar tecnologia e ciência aplicada ao desporto, com o objectivo de “ajudar a desenvolver os craques do futuro”.

“Estamos entusiasmados por adicionar o Estoril Praia ao nosso portfólio desportivo. A comunidade do Estoril, a rica história do clube e o desempenho recente, juntamente com a sua capacidade comprovada de desenvolver jogadores de qualidade, fazem com que seja uma opção natural para a plataforma europeia que a MSP Sports Capital está a construir”, acrescentou Jeff Moorad, director do MSP.

Os responsáveis da MSP recordam a sua “experiência como proprietários, investidores e operadores” nas Liga norte-americanas de futebol, basebol e basquetebol, no canal de televisão ESPN e na gestão desportiva.