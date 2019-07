FC Porto desmente desentendimento entre Danilo e Sérgio Conceição

O director de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, desmentiu esta quarta-feira que tenha ocorrido um desentendimento entre o jogador Danilo Pereira e o treinador Sérgio Conceição. O médio dos “dragões” abandonou mais cedo o estágio da equipa, no Algarve, onde não fez o treino matinal por estar “devidamente autorizado a tratar de assuntos pessoais”.

No entanto, o jornal Record avançou, e a restante imprensa reproduziu, que Danilo e Conceição se terão desentendido no hotel onde a equipa “azul e branca” estava concentrada, na segunda-feira, depois de uma tarde livre que o técnico tinha concedido ao plantel no domingo, após o jogo com o Getafe para a Copa Ibérica. Segundo aquele jornal, a conversa exaltada terá obrigado a que outros jogadores do FC Porto tenham tentado separar o treinador e o jogador, mas Conceição terá acabado por expulsar Danilo do estágio. A mesma publicação refere que contactou fonte portista que se remeteu ao comunicado e repetiu a mesma informação: Danilo foi tratar de assuntos pessoais e a ausência estava prevista.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Francisco J. Marques, por sua vez, recorreu à rede social Twitter para negar o sucedido lançando uma questão de retórica: “Na segunda-feira, depois de ter sido expulso do estágio, Danilo foi, em pleno estágio, o porta-voz do FC Porto na reacção ao sorteio da pré-eliminatória da Liga dos Campeões [vão enfrentar os russos do Krasnodar]. Não é que seja novidade, mas quem falará verdade?”.

O plantel do FC Porto está de regresso ao Porto, mas só na quinta-feira, pelas 17h, é que retoma o trabalho no Olival, onde Danilo Pereira irá estar presente.

Ainda esta quarta-feira, em Lagos, os “dragões” venceram o Farense, num jogo treino, por 4-2.