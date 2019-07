Portugal pelo terceiro ano consecutivo na final do Europeu sub-19

Sem surpresa e de forma clara, Portugal garantiu nesta quarta-feira o primeiro bilhete para a final do Campeonato da Europa de Sub-19. Em Ierevan, capital da Arménia, os jovens portugueses foram claramente superiores à República da Irlanda na meia-final da competição e asseguraram o triunfo, por 4-0, com golos de Gonçalo Ramos (3) e Vítor Ferreira.

Após perder em 2017 na final contra a Inglaterra (2-1) e derrotar há um ano na Finlândia a Itália (4-3), Portugal garantiu pela terceira vez consecutiva a presença no jogo decisivo do Europeu de sub-19 e vai defrontar no próximo sábado, a partir das 17h30, o vencedor da outra meia-final, entre a Espanha e a Itália, partida que será disputada em Ierevan ao final da tarde desta quarta-feira.

Na meia-final contra a República da Irlanda, o principal obstáculo para a equipa comandada por Filipe Ramos foi o muito calor que se fez sentir na capital arménia. Com os termómetros a rondar os 37 graus, o jogo acabou por ser disputado num ritmo lento, mas o domínio foi quase sempre português.

Com os irlandeses a verem a bola a correr quase sempre nos pés de jogadores de Portugal, as oportunidades de perigo junto da baliza de Brian Maher começaram a surgir com naturalidade, mas depois de Gonçalo Ramos e Fábio Vieira ficarem apenas pela ameaça, o golo português acabou por surgir de bola parada.

Aos 31’, João Mário surgiu na direita do ataque português e o médio do Manchester City Joseph Hodge, de apenas 16 anos, revelou inexperiência q.b., ao tocar dentro da área nos pés do português ao tentar o desarme. Depois de marcar também de penálti contra a Arménia, o capitão Vítor Ferreira mostrou frieza e fez o segundo golo na prova.

Com o golo, o mais difícil parecia estar feito. No entanto, nos minutos seguintes, os jogadores portugueses apanharem dois enormes sustos. Primeiro, foi Costinha a evitar que um remate de Barry Coffey entrasse na baliza de Celton Biai; quase de imediato, o defesa do Arsenal Mark McGuinness acertou na barra.

Portugal facilitava e dava animo aos aguerridos irlandeses, mas em cima do intervalo chegou o golo que deu tranquilidade aos actuais campeões da Europa de Sub-19: João Mário fez um centro remate da esquerda, Maher defendeu apenas com um ligeiro desvio e Gonçalo Ramos, que não tinha sido utilizado contra a Espanha e a Arménia, desviou ao segundo poste para o fundo da baliza.

Com dois golos de vantagem, muito calor e uma final marcada para sábado, Portugal entrou na segunda parte com o claro objectivo de gerir o ritmo. A menor intensidade colocada pelos portugueses foi aproveitada pelos irlandeses, que começaram a surgir mais vezes na área de Celton Biai, mas com o jogo mais dividido, a qualidade dos jogadores de Portugal fez a diferença.

Com o extremo portista João Mário mais uma vez a fazer estragos na defesa da República da Irlanda, a bola sobrou para Gonçalo Ramos e o avançado benfiquista, com um remate forte, bisou e colocou um ponto final nas dúvidas sobre quem seria o finalista.

A conta do avançado no jogo não estava, todavia, ainda encerrada. No último minuto do período de descontos, Gonçalo Ramos fez o hat-trick e fixou o resultado final numa goleada, por 4-0.