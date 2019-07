Morreu Rutger Hauer, o cyborg de Blade Runner

O actor holandês Rutger Hauer, popularizado pelo seu papel de cyborg num dos filmes mais icónicos do início dos anos 80, Blade Runner (1982), de Ridley Scott, morreu esta quarta-feira aos 75 anos, após uma breve doença.

Logo que a notícia foi divulgada no site dedicado ao actor, que adianta que Rutger Hauer ​morreu “pacificamente” em sua casa, nos Países Baixos, o realizador Guillermo del Toro foi dos primeiros a prestar-lhe homenagem, considerando-o “um actor intenso, profundo, genuíno e magnético, que levou verdade, força e beleza aos filmes em que participou”.

Com a sua figura de gigante loiro, Rutger Hauer, actor recorrente do cineasta Paul Verhoeven, foi ainda uma presença marcante em filmes como Fim-de-Semana com Osterman (1983), de Sam Peckinpah, A Mulher Falcão (1985), de Richard Donner, Terror na Auto-Estrada (1986), de Eric Red, ou A Lenda do Santo Bebedor (1988), de Ermanno Olmi.