O Canal180 volta a olhar para os realizadores de videoclipes

O Canal180 queria perceber como é que os realizadores de videoclipes trabalham. Para isso, começou a fazer-lhes perguntas, pedindo-lhes para responderem em vídeo, da maneira que quisessem. Muitos acederam ao pedido e o canal limitou-se a montar as imagens. O resultado, Director ID, parte da iniciativa maior 180ID, estreou-se em 2014, numa parceria com o gigante da comunicação da música independente Pitchfork. Agora chegou uma segunda temporada, com episódios novos a passarem todas as quintas-feiras entre Julho e Agosto, ficando depois disponíveis na conta de Vimeo do canal, onde, aliás, se podem ver todos os episódios antigos.

Desta feita, já foram exibidos episódios dedicados ao norte-americano Brook Linder, que trabalhou com Beck, Grimes, Stephen Malkmus ou Nine Inch Nails, e o britânico nascido em Espanha Ian Pons Jewell, que filmou para Vince Staples, Paolo Nutini ou Sevdaliza. Yoonha Park, que trabalhou para a Pitchfork e assinou vídeos para nomes como Liars, Washed Out, M83, No Age, Holy Fuck ou Deerhoof, a estrear-se esta semana. Seguir-se-ão Allie Avital, Roger Guàrdia, Danny Cohen, Oscar Hudson e Matilda Finn.

Luís Fernandes, produtor executivo do canal, explica ao PÚBLICO que esta série é “estruturante” para o canal, já que fala “dos dois grandes temas” que é trabalhado por eles: “música e realizadores”. “O videoclipe tem vindo, desde a MTV, a ter um papel preponderante numa indústria fortíssima”, diz sobre a importância do formato. A ideia é traçarem “um retrato geracional de pessoas que estão a produzir para as principais bandas do mundo indie” e apresentarem “o que de melhor se produz nesta área”. Ao mesmo tempo, é uma série que “posiciona [o canal] a nível internacional”, sendo os realizadores retratados internacionais — “ainda não temos portugueses”, confessa.

Numa apresentação publicada na página oficial do canal, explica-se que os realizadores podem demorar “duas semanas ou dois anos” a responder. Ter passado tanto tempo desde a primeira leva de episódios e esta nova época tem que ver, justifica o produtor executivo, também com a altura certa para “encontrar um conjunto de realizadores que tenha tido produção suficiente”. Haverá uma nova leva “sempre que possível”, quando haja nomes “com força e valor e peso”.

“Nós mandamos as perguntas, eles são desafiados a filmar, a envolverem a sua equipa e os seus directores de fotografia e depois devolvem-nos o conteúdo”, conta, sobre o processo. “Isso explica por que é que há tanta diversidade nos resultados, tudo depende do empenho que eles querem ter e da sua estética”, prossegue. Menciona que houve um episódio “filmado num avião”, outros com “câmara tremida por opção”, tudo a reflectir uma “liberdade estética muito grande”. “Entendemos que cada episódio é quase ele mesmo um videoclipe”, conclui.

As perguntas prendem-se com “as metodologias, os processos de trabalho, as inspirações e as mensagens subliminares”. Como é apanágio do canal, as perguntas nunca são ouvidas ou sequer lidas: só vemos os intervenientes a responderem. “A nossa voz é a voz daqueles que entrevistamos”, declara. E sublinha que o realizador João Diogo Marques, coordenador, é a peça-chave do programa. “Tem um papel importante na selecção e na conversa com os realizadores.”

Essa selecção procura “apostas do canal”, pessoas que convém manter debaixo de olho e poderão “no futuro próximo dar cartas a outros níveis”. Dá o exemplo de dois envolvidos na primeira época que encontraram voos mais altos: o noruguês Kristoff Borgley, que passou de fazer vídeos e mockumentaries para o compatriota Todd Terje à escrita e realização da longa-metragem DRIB; e o japonês-americano Hiro Murai, que é o braço direito visual do multifacetado Donald Glover, ou Childish Gambino, seja em vídeos como This is America, o musical de média-metragem da Amazon Guava Island, com Glover e Rihanna, ou a série Atlanta, tendo também realizado, longe de Glover, episódios de outras séries, como Barry e Legion. “Começaram no mundo do videoclipe e hoje estão nas séries, longas, nas grandes produções internacionais”, resume o produtor executivo. É bem possível que o destino de alguns dos oito contemplados da segunda temporada de Director ID seja o mesmo.