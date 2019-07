Quer cozinhar para a rainha? Isabel II procura um chef

A rainha Isabel II está à procura de um chef de cozinha para trabalhar para toda a família real, quer seja no dia-a-dia, quer nos mais variados eventos.

A proposta é simples: um trabalho em tempo integral de segunda-feira a domingo, com duas folgas e um ordenado de 25 mil euros anuais. Além disso, quem vier a trabalhar como chef no Palácio de Buckingham terá direito a 33 dias de férias, alimentação durante o horário de trabalho e até pode dormir no palácio, para isso, terá “um ajustamento salarial”.

O anúncio convida os candidatos “a desenvolver as suas capacidades”, com a ajuda de “uma equipa que presta um serviço extraordinário”. “Vai preparar diversos menus para uma grande variedade de eventos, desenvolvendo novas capacidades que o vão ajudar a dar o próximo passo na sua carreira”, está escrito na proposta de trabalho para a casa real.

“Trabalhando com ingredientes de alta qualidade e ao lado de colegas experientes”, o papel do novo chef será diversificado, passando por todas as secções da cozinha, diz ainda o anúncio.

A família real britânica espera que o chef tenha “experiência para poder fornecer padrões excepcionalmente altos, seja ambicioso e qualificado”, porque “todos os dias são agitados”. O que a família liderada pela rainha Isabel II procura é “habilidade e entusiasmo”, com redobrada atenção para o pormenor.

Para se ser chef em Buckingham é preciso “saber trabalhar em equipa, com fortes capacidades comunicacionais e de adaptabilidade”. E, claro, a pontualidade é um factor importante, visto que o novo chef tem de ter a certeza de que a comida é servida na hora certa. O mais importante, contudo, é “ter uma paixão pela comida e pela indústria do catering e estar receptivo a aprender novas competências”.

Os interessados podem candidatar-se até às 23h55 do próximo domingo. Depois, a escolha será anunciada.