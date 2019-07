Os quatro vestidos da nora de Elie Saab

O filho do designer de moda libanês Elie Saab casou no último fim-de-semana. A extravagância da boda nem foi o que chamou mais a atenção, visto que a noiva de Elie Saab Jr., Chistina Mourad, teve direito a quatro vestidos de noiva.

O matrimónio teve lugar em Beirute, capital libanesa, e foi celebrada ao estilo local, ou seja, decorreu durante três dias. A noiva utilizou quatro vestido, todos diferentes e todos desenhados pelo sogro.

Na cerimónia religiosa, Christina Mourad envergou um vestido branco, com corte de princesa e bordado com aplicações de cristal e detalhes de botões no peito.

Na recepção, a noiva optou por um desenho dourado, mas também com o mesmo corte de princesa e repleto de aplicações metálicas.

O terceiro vestido tinha um desenho mais moderno e um cinturão dourado e branco. Além do vestido, usou uma capa dourada sobre os ombros, também com aplicações metálicas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Por último, a agora nora de Elie Saab utilizou um vestido de alta-costura da sua última colecção Primavera/Verão. O vestido era um conjunto assimétrico azul claro, que deixava descoberto uma parte do abdómen. O vestido estava decorado com um laço ao pescoço que chegava ao chão. Utilizou ainda umas sandálias abertas.