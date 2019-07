Príncipe Harry e Jane Goodall voltam a encontrar-se para debater as alterações climáticas

O príncipe Harry e a primatóloga Jane Goodall voltaram a encontrar-se por causa do meio ambiente. O reencontro aconteceu na terça-feira, no Castelo de Windsor, graças ao Roots & Shoots Leadership, um projecto da antropóloga Jane Goodall, no qual participaram estudantes de todo o mundo.

O evento serviu para os jovens debaterem o trabalho que têm feito nas suas comunidades, a favor desta causa. Harry destacou o problema do plástico descartável. “É um hábito sujo que se tornou normalizado”, declarou Harry.

Durante o encontro, o neto de Isabel II dançou com a primatóloga, mas o momento mais divertido foi quando fizeram o “cumprimento do chimpanzé”, que havia sido ensinado por Goodall no primeiro encontro de ambos, e que príncipe parece não ter esquecido, afinal foi em Dezembro passado. Esta foi a terceira vez que Harry se encontrou com a cientista.