Tubarões já não têm refúgios no oceano

Não é a primeira vez que os cientistas lembram que os (injustamente) temidos tubarões são mais presas do que predadores e não será a última. Desta vez, o alerta surge num artigo publicado na revista Nature por uma equipa internacional de mais de uma centena de cientistas, em que se encontram vários portugueses. O trabalho mostra que um quarto das zonas dos oceanos frequentadas pelos tubarões coincide com zonas de pesca activa. No caso das duas espécies mais capturadas, o tubarão-azul e o tubarão-anequim, a coincidência das posições de animais e pescadores aumenta para os 75%. Os tubarões estão cada vez mais ameaçados e Portugal é um dos países que continuam na lista dos principais culpados por isso.

