O “desalento” volta a Mação, onde o fogo fez rotina

João Martins chegou a estar rodeado pelas chamas, preso na aldeia de Casais de São Bento, em Mação no distrito de Santarém. Não teve receio pois conhece bem a “rotina do fogo” do lugar onde nasceu há 66 anos. Afinal, mais cedo ou mais tarde o município volta a vestir-se de vermelho.

Há dois anos, 69% do território do concelho ardeu. Este ano, as chamas já consumiram perto de sete mil hectares, estima Vasco Estrela, presidente da Câmara Municipal de Mação. O fogo lavra desde sábado e pelo menos 39 pessoas precisaram de ser assistidas. Uma ficou ferida com gravidade.

É um "desalento", descreve António Neves, na vizinha aldeia de Chaveira. Vive em Lisboa, mas foi passar o fim-de-semana à terra dos sogros. "Esta mancha verde está aos poucos a ser dizimada", lamenta.

