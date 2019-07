Trovoada, granizo e calor deixam oito distritos sob aviso amarelo

Os distritos de Bragança, Guarda e Vila Real estão esta terça-feira sob aviso laranja devido à previsão de trovoada, segundo informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Estes três distritos estarão sob aviso laranja entre as 12h e as 18h.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real e Castelo Branco devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de granizo e trovoada entre as 12h e as 18h. No site do IPMA é referido que os aguaceiros, granizo e trovoada na tarde desta terça-feira afectarão as regiões do interior no norte e centro do país.

Sob aviso amarelo (mas por causa do tempo quente) estão também os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre até às 21h de quarta-feira.

O aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de quatro e é emitido para uma “situação meteorológica de risco moderado a elevado”. O IPMA emite aviso amarelo, o segundo menos grave, quando existem condições meteorológicas que representam um “risco para determinadas actividades”.

O tempo nesta terça-feira

O IPMA prevê para esta terça-feira no norte e centro do continente períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral muito nublado no litoral até final da manhã, nebulosidade que poderá persistir ao longo do dia em alguns locais da faixa costeira.

A previsão aponta também para vento fraco, tornando-se fraco a moderado do quadrante oeste a partir da tarde e soprando moderado a forte de noroeste nas terras altas durante a tarde. Está também prevista neblina ou nevoeiro matinal no litoral e descida da temperatura máxima.

Na região sul prevê-se céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral oeste até final da manhã e vento em geral fraco do quadrante oeste, soprando temporariamente moderado de noroeste no litoral oeste e nas terras altas durante a tarde. Está também prevista neblina ou nevoeiro matinal no litoral oeste e pequena descida da temperatura máxima.

As temperaturas no continente vão oscilar entre os 15 graus Celsius (no Porto, em Braga e Viana do Castelo) e os 23ºC (em Faro) e as máximas entre os 22ºC (em Aveiro e Porto) e os 37ºC em Castelo Branco e Évora.