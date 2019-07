TdC detecta pagamentos “ilegais” do Serviço de Saúde da Madeira a empresa que pertencia ao presidente

O Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM) autorizou “ilegalmente” o pagamento de 116 mil euros a uma sociedade gerida pelo presidente do conselho de administração do SESARAM, a “Miguel Ferreira, Lda”, revelou nesta terça-feira o Tribunal de Contas (TdC).

A “ilegalidade”, segundo o TdC, deve-se ao facto de Miguel Ferreira ter “inobservado” os “regimes de incompatibilidades do exercício de funções públicas” quando era, na altura, também presidente do conselho de administração do SESARAM.

“Entre 1 de Novembro de 2009 e 31 de Dezembro de 2014, a sociedade Miguel Ferreira, Lda facturou ao SESARAM, em virtude dos contratos de prestação de serviços celebrados, o montante global de 116.179,43 de euros, na decorrência dos programas de recuperação de listas de espera (227 turnos) e de cirurgias às cataratas (379 actos médicos)”, refere o relatório.

A acção do TdC visou o “apuramento das eventuais responsabilidades financeiras emergentes” da factualidade enunciada no relatório final do processo de inquérito n.º 05/16-I, da Inspecção das Actividades em Saúde, que “incidiu sobre determinados contratos de prestação de serviços celebrados pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, entre 2009 e 2014”.

O TdC concluiu que foram “ilegalmente” autorizadas e assumidas despesas emergentes desses contratos, em virtude da “inobservância dos regimes de incompatibilidades do exercício de funções públicas, dado que os médicos, cônjuges, acumularam o vínculo público que detinham com as prestações de serviços em análise, sem que, num caso, essa acumulação tivesse sido expressamente autorizada e, no outro caso, em violação do regime de dedicação exclusiva, o qual é incompatível com o exercício de quaisquer outras funções e consequentemente gerador de pagamentos ilegais e indevidos”.

Aponta ainda os “os impedimentos desses mesmos médicos, quando no exercício de cargos de direcção clínica e de serviços de acção médica, por terem intervindo em procedimentos de formação e em contratos quando neles tinham interesse directo, por si, pelo seu cônjuge ou, indirectamente, pela sociedade comercial da qual eram sócios”, previstos no Estatuto do Gestor Público das Empresas Públicas da Região Autónoma da Madeira.

“O então presidente do conselho de administração do SESARAM, E.P.E. tomou parte em deliberações quando nelas tinha interesse, na dupla qualidade de sócio gerente da sociedade MF, Lda. (titular de uma quota de 50%) e de cônjuge da prestadora de serviços (também titular de uma quota de 50%), que executou os citados contratos e, bem assim, porquanto a sociedade MF, Lda., dada a composição e titularidade do capital social, estava impedida de contratar com a empresa pública administrada pelo gestor”, explica o Tribunal de Contas.

Para o TdC, “a situação assumiu uma gravidade ainda maior quando, em 1 de Abril de 2013 e em 1 de Janeiro de 2014, o gestor público subscreveu, em nome do SESARAM, E.P.E., na qualidade de presidente do Conselho de Administração, os contratos de prestação de serviços com a mencionada sociedade”.

Recomendações do TdC

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Por isso, o Tribunal recomendou aos responsáveis do SESARAM, E.P.E. que “providenciem para que os membros do Conselho de Administração e os restantes dirigentes respeitem as normas relativas ao respectivo regime de incompatibilidades e de impedimentos e diligenciem a fim de garantir que os eventuais conflitos de interesses que possam interferir com os procedimentos sejam oportunamente declarados e registados”.

Recomendou ainda que “providenciem pela verificação regular da inexistência de acumulação de funções não autorizadas, por forma a assegurar a estrita observância das garantias de imparcialidade no desempenho de funções públicas e adoptem medidas que conduzam ao controlo da situação jurídica de emprego dos médicos prestadores de serviços, em nome colectivo ou individual”.

Outra das recomendações é a implementação de “mecanismos de controlo da produtividade, da assiduidade e da pontualidade de todos os profissionais de saúde, independentemente do vínculo à instituição, através do sistema de registo biométrico, que permita apurar o número de horas de trabalho prestadas pelos trabalhadores, por dia e por semana, com indicação da hora do respectivo início e termo, bem como dos intervalos efectuados, tal como já recomendado pelo Tribunal em auditorias anteriores”.