Rádios locais “a bater mato” atrás dos incêndios

Neste P24, viramos a atenção para a primeira linha de informação das populações quando há incêndios: as rádios locais.

Logo após um directo, Luís Biscaia, repórter fundador da Rádio Condestável dá conta do que é estar no terreno enquanto as chamas lavram a terra que bem conhece: Casais de São Bento, concelho de Mação.

