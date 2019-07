Catarina Martins apela a eleitores para que “não sejam menos exigentes desta vez”

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) apelou na segunda-feira aos eleitores para que “não sejam menos exigentes” do que há quatro anos, nas últimas legislativas, quando se fez na política “o que nunca se tinha feito antes”.

Iniciando a sua intervenção em Quarteira, no seu primeiro comício de verão no Algarve, com uma palavra de solidariedade para com os que combatem e são vítimas dos incêndios que lavram na zona centro do país, Catarina Martins pediu aos eleitores para que “não sejam menos exigentes desta vez”.

Falando para uma plateia composta, no Calçadão de Quarteira, no concelho de Loulé, a coordenadora do BE frisou que o que se conseguiu alcançar nesta legislatura “não chega” face a “tudo o que há para fazer” num país “ainda tão desigual e injusto”, e pediu “mais força”.

Para Catarina Martins, de forma a continuar a combater as desigualdades existentes em vários sectores em Portugal, o partido precisa de “mais força” e, para isso, conta com todas as pessoas que acreditam que se “pode fazer muito melhor” e que têm “vontade de um país mais justo”.

O deputado José Manuel Pureza, que assumiu a segunda intervenção da noite, aproveitou para lembrar que várias das medidas que foram aprovadas pelo Parlamento, sobretudo, de reposição de rendimentos, foram alcançadas “apesar de quase nada” constar no programa eleitoral do PS.

“Tivesse havido maioria absoluta do Partido Socialista e muitas destas conquistas para a segurança da vida das pessoas não teriam acontecido”, frisou José Manuel Pureza, sublinhando que o BE se portou nesta legislatura como uma força “estável”, que “nunca fez marcha atrás” ou “ziguezague na altura de decidir de que lado estava”.

Para o deputado, a escolha nas próximas eleições legislativas é entre “uma maioria absoluta que é igual na arrogância e igual na estratégia de cortar direitos” de todas as maiorias absolutas que houve em Portugal e entre “mais força para quem, à esquerda, é estável e confiável”.

No comício intervieram também João Vasconcelos, cabeça-de-lista do BE por Faro, e Maria Baião, que integra também as listas para as próximas eleições legislativas, marcadas para 6 de Outubro.

Este foi o comício estreia de um ciclo de comícios de Verão que o Bloco de Esquerda promove no Algarve, com a presença da coordenadora e de outros membros do partido.

Na terça-feira o comício do BE terá lugar em Portimão, na quarta-feira em Armação de Pêra (Silves) e na quinta-feira em Monte Gordo (Vila Real de Santo António).