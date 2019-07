Até quanto aguentará Rosselló, o governador que ofendeu Porto Rico?

Ao fim de meio século de uma permanente crise financeira alimentada por uma dívida galopante, pela grande recessão de 2008 e por um furacão que matou mais de 3000 pessoas há menos de dois anos, os habitantes da ilha de Porto Rico parecem ter perdido a paciência com os seus governantes. O copo cheio transbordou nas últimas semanas e levou centenas de milhares de pessoas para as ruas. Primeiro, foi revelado um esquema de fraude com milhões de dólares destinados à reconstrução do território após a passagem do furacão Maria; dias depois, o governador do território, Ricardo Rosselló, foi apanhado em conversas telefónicas a fazer piadas com os corpos das vítimas e a ofender mulheres e homossexuais.

