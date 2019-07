Boris Johnson: o jornalista ambicioso que se agarrou ao “Brexit” para chegar ao topo

“É um homem que espera para ver para que lado a multidão está a correr antes de ‘sprintar’ para a dianteira e gritar: ‘sigam-me!’”. Não é nada simpática esta descrição que o antigo vice-primeiro-ministro britânico conservador, Michael Heseltine, fez de Boris Johnson, em Setembro do ano passado, quando este intensificava a sua oposição ao acordo do “Brexit” que viria a ser alcançado entre Theresa May e a União Europeia – e que a fez cair, meses depois. Mas falar do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e ex-mayor de Londres é falar de controvérsia e de contradição. Tal como a sua chegada ao número 10 de Downing Street: mais do que expectável e, ao mesmo tempo, estranhamente surpreendente.

