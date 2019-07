Câmara convida crianças a adoptar na Casa dos Animais de Lisboa

Com vista a incentivar à adopção dos animais que vivem na Casa dos Animais de Lisboa, a Câmara de Lisboa convidou as crianças do município a adoptar e mostra-se disponível para garantir todos os cuidados médicos necessários aos animais adoptados ao abrigo desta iniciativa.

O projecto surge na sequência da entrada em funcionamento do “Balcão da Criança” da Provedoria dos Animais de Lisboa, cujo objectivo é encorajar os mais novos a preocuparem-se mais com os animais.

No convite que endereçou às escolas, Fernando Medina aponta a iniciativa como uma contribuição “para a sensibilização da sociedade através de boas práticas e para a diminuição de animais sem lar na nossa cidade”.

O convite é também acompanhado por um parecer do pediatra e professor Mário Cordeiro, com o objectivo de salientar os benefícios da adopção de animais para crianças e jovens.

A Casa dos Animais de Lisboa funciona desde 2014 e alberga cães e gatos que se encontrem abandonados na cidade de Lisboa.