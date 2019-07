Manuel Queiró indicado para a presidência da STCP

A Câmara do Porto indicou Manuel Queiró para substituir Paulo de Azevedo, o presidente demissionário da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto. O PÚBLICO confirmou que o nome do antigo dirigente do CDS, que entre 2013 e 2017 presidiu à CP, já foi acordado com o Ministério do Ambiente, faltando, agora, que a Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública (Cresap) valide a escolha.

Continuar a ler