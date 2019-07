“Você não embarca neste voo assim”. Afinal, existe um dress code para uma mulher voar?

Uma mulher espanhola de 24 anos, natural de Granada, foi este domingo proibida de embarcar num voo da Vueling entre Palma de Maiorca e Barcelona por usar “roupas impróprias”. Qual a indumentaria em causa? Um body preto, uma saia e um par de ténis, esclarece Laura C. através das redes sociais. Mas a tripulação entendeu que se tratava de um fato de banho.

A viagem de Laura prometia ser absolutamente normal, como contou ao diário El País. A espanhola e o namorado dirigiram-se ao balcão do check-in uma hora e meia antes da partida, receberam os cartões de embarque e passaram pela segurança “com total normalidade”. Foi já quando estava na fila para o embarque que Laura reparou “nos olhares de uma comissária de bordo e outra que estava no balcão”.

“Quando chegou a minha vez, a comissária disse que não ia voar assim. Eu disse-lhe que tinha um lenço para me cobrir e ela disse que nem com o lenço [iria voar]”, conta.

Num primeiro momento, a comissária de bordo da Vueling ainda deixou Laura passar para a manga de embarque. No entanto, instantes depois, acabou por impedi-la de entrar no avião.

A irmã de Laura publicou nas redes sociais um vídeo, gravado pelo namorado da andaluza, que mostra a funcionária a dizer que “não vai embarcar neste voo”. E que exibe também a estupefacção dos restantes passageiros, que protestam pela decisão. “Como é que ela não pode voar? Se não incomoda ninguém?”, ouve-se no vídeo, que termina quando a funcionária da companhia aérea chama a Guarda Civil para remover Laura do local, acusando-a de tentar embarcar no avião à revelia da Vueling.

O incidente foi confirmado pela Guarda Civil ao El País, referindo que a justificação da companhia aérea para recusa de embarque foi de facto a roupa “inapropriada” de Laura.

A Vueling veio entretanto dizer há regras iguais para todos os passageiros, homens e mulheres, que visam “defender e proteger a segurança de todos os seus passageiros e para regular o seu comportamento em beneficio de todos”. No Twitter, a empresa sublinha que Laura estava de “fato de banho” e que tem o direito de negar o embarque a passageiros “cuja conduta não se adapte às suas regras”.

No entanto, nos regulamentos da Vueling, na alínea relativa ao “direito do transportador a recusar o transporte aos passageiros”, não há qualquer referência à roupa que é ou não considerada “inapropriada” para um voo.

Ao El País, fontes da empresa afirmam que no caso de Laura não esteve apenas a roupa “imprópria” mas também a alegada recusa da andaluza em acatar um pedido de um funcionário da Vueling — ter-lhe-á sido pedido para se tapar, e Laura ter-se-á destapado novamente. “A passageira comportou-se de maneira incorrecta”, defende a transportadora.

Entretanto, a associação espanhola de consumidores Facua-Consumidores en Acción apresentou uma queixa contra a Vueling, acusando a companhia aérea de machismo. Rubén Sánchez, porta-voz da organização, sublinha que “não há justificação legal ou de segurança" para a acção da transportadora.

Latisha Rowe teve de se tapar com uma manta para poder voar

O caso de Laura é caricato mas não é inédito. Ainda este mês, a norte-americana Latisha Rowe foi forçada a tapar-se com um cobertor para evitar ser expulsa do voo da American Airlines entre a Jamaica e Miami, na Florida. Latisha, que viajava com o filho, usava um vestido-calção, uma peça única.

Médica em Houston, no Texas, Latisha estava prestes a sentar-se no seu lugar quando a comissária de bordo ordenou que regressasse à entrada do avião. Ali, foi perguntado se não tinha um casaco que pudesse vestir, uma vez que vestia roupa “imprópria” para viajar.

Naquele caso, Latisha diz que o problema não terá sido a roupa, mas sim as suas formas. “Eu tenho um corpo muito curvilíneo e visto cores fortes”, disse citada pelo jornal britânico The Independent, acrescentando que se uma mulher mais magra vestisse a mesma roupa não teria “incomodado ninguém”.

No Twitter, Latisha explicou que acabou por ceder ao pedido da tripulação para resolver a situação e acalmar o filho de oito anos, incomodado com o incidente. E teve de pedir por três vezes para regressar ao seu lugar.

Depois de ter publicado uma fotografia no Twitter onde mostra o vestido-calção que levava, inúmeros utilizadores daquela rede social teceram criticas à companhia aérea norte-americana: “Não estás vestida de forma inapropriada. Não tem a ver com as tuas roupas, mas sim com as tuas curvas. Que vergonha, American Airlines”, escreveu, por exemplo, Jasmine Marcelin.

O regulamento da American Airlines indica que os passageiros devem “vestir-se adequadamente: pés descalços e roupas ofensivas não são permitidas”, ainda que sem definir o constitui roupa “ofensiva”. Apesar disso, a companhia aérea reconheceu o excesso de zelo, pediu desculpas à passageira e anunciou que iria reembolsar o preço da viagem.

No Reino Unido, Emily também teve de se tapar para embarcar

Em Março foi também notícia o caso da britânica Emily O’Connor, que também teve dificuldades em embarcar num voo da Thomas Cook. Viaja de Birmingham para Tenerife, nas Ilhas Canárias. Tinha passado sem problemas pela segurança e pelo controlo de passaporte do aeroporto britânico. Ao embarcar, uma comissária de bordo exigiu à mulher de 21 anos — que vestia um top e umas calças de cintura subida — que se tapasse “com um casaco”. Caso contrário, não poderia viajar.

Mais uma vez, a tripulação do voo argumentou que a passageira vestia roupa “imprópria” e “ofensiva”. Através da rede social Twitter, Emily contou que um casaco emprestado pela prima resolveu o impasse e que os funcionários não se afastaram enquanto não o vestiu.

Noutro tweet, a jovem afirma que um passageiro do sexo masculino pode embarcar de calções e de camisola curta e que a tripulação nada fez perante os insultos dirigidos a Emily por parte de outro passageiro.

Na altura, a Thomas Cook pediu desculpas, admitindo que deveria ter “ter lidado de melhor forma com a situação”. A companhia aérea sublinha que tem uma política de vestuário, mas que esta deve ser aplicada sem discriminar homens e mulheres.

Em Julho, a companhia aérea holandesa KLM foi também acusada de ter “valores antiquados” depois de se saber que a tripulação de um voo tinha exigido a uma mulher que se cobrisse enquanto amamentava a filha. A passageira recusou e protestou, tendo sido informada que se tratava de uma política da empresa.

De facto, os regulamentos (ou a sua ausência) variam de companhia para companhia e de país para país. No caso de Portugal, a transportadora aérea nacional TAP não dispõe de regras quanto aos vestuário dos seus passageiros.