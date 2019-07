Passatempo oferece seis viagens de autocaravana pela Europa

Da Croácia a Itália, da Alemanha a França ou uma travessia pelo norte da Península Ibérica. Com um curso oferecido pelo caminho, de fotografia, de culinária, de surf ou um passeio de caiaque, por exemplo. A empresa portuguesa de aluguer de autocaravanas lançou um passatempo para fechar o Verão: a prémio estão seis “road trips” pela Europa, cada uma com tema e roteiro definido, para ir com carrinha de apoio e guia especializado e aproveitar pelo menos uma actividade gratuita durante o percurso. As viagens duram cerca de oito dias, ida e volta, sendo o regresso efectuado de forma autónoma.

O primeiro roteiro vai de Split a Veneza e inclui um curso de fotografia nos lagos de Plitvice (3 a 10 de Setembro); o segundo segue de Veneza a Munique, com um curso de cozinha em Pádua (8 a 15 de Setembro); de Munique a Lyon, há um percurso guiado de montanhismo nos Alpes suíços (14 a 21 de Setembro); e entre Lyon e Barcelona será possível fazer caiaque e snorkeling na Costa Brava (19 a 26 de Setembro).

Os seis itinerários ficam completos com o roteiro de Barcelona ao Porto – inclui workshop de graffiti em Barcelona e visita ao Museu Guggenheim em Bilbau (25 de Setembro a 3 de Outubro) –; e do Porto a Lisboa com uma aula de surf dada pelo surfista português Tiago Pires (2 a 9 de Outubro). Todos os percursos – e datas referidas – integram a viagem de regresso ao ponto de origem.

O prémio inclui voos de ida-e-volta para a cidade onde começa e termina o itinerário (máximo 150€); o acompanhamento de um carro de apoio durante a primeira metade da viagem, onde segue “um especialista neste tipo de viagens”, que “vai sugerir as melhores paragens e estradas a ser percorridas”, e de um videógrafo, que “vai gravar a experiência”; uma actividade gratuita para o vencedor e acompanhantes; e despesas de viagem. O vencedor pode levar até três pessoas consigo na autocaravana. A viagem de regresso ao ponto de partida é feita de forma autónoma, sendo que “incluirá o combustível estimado necessário para fazer essa viagem, mas nenhuma outra despesa será incluída”.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e carta de condução válida. E completar uma série de passos para acumular pontos: fazer a inscrição inicial no passatempo, escolher o itinerário preferido e uma segunda opção, visitar os sites e redes sociais da empresa portuguesa e dos parceiros, além de referenciar amigos. E fazer “​tag”​ de três amigos nas publicações principais sobre o passatempo nas páginas de Facebook e Instagram da Indie Campers. Depois, há ainda que fazer um vídeo de um minuto, que integre uma apresentação do participante e de um “lugar cool, próximo de casa, onde levaria” a organização. A submissão do vídeo dá 70 pontos.

Este período de inscrições termina a 7 de Agosto e só quem tiver acumulado 100 pontos até à data passa à fase seguinte. Segue-se depois um período de votação online dos vídeos submetidos. Os dez mais votados para cada um dos seis itinerários, até 12 de Agosto, continuam para a última fase. Estes 60 vídeos serão, então, avaliados por um painel de jurados, tendo como critérios a “originalidade e a criatividade”.

O júri é composto por Hugo Oliveira, fundador e director-executivo da Indie Campers; Jeremy Sudibyo, road trip host na empresa portuguesa; Katie Larsen, chefe de redacção da revista Go-Van; Carlos Abade, do Turismo de Portugal; e Yann e Aurélie, bloggers e influenciadores de viagem. Da votação do júri saem os seis vencedores do passatempo, um por cada itinerário, anunciados a 19 de Agosto.