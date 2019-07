Um guia online com cerca de 800 praias portuguesas

Um guia com cerca de 800 praias de Norte a Sul de Portugal está a partir de agora à disposição de quem quiser saber mais – e em tempo real – sobre as condições marítimas e atmosféricas, bem como ter à mão toda a informação sobre vigilância, acessibilidades e serviços complementares como restaurantes, casas de banho e parques de estacionamento de cada uma das praias.

Para além da versão online, o Guia de Praias Prio estará disponível nos postos aderentes desta marca, em formato físico, com uma selecção de 141 praias – que, segundo informação da empresa, será oferta para todos os consumidores que abasteçam pelo menos 30 euros de combustível.

Este guia surge como resultado de uma parceria da marca com o Meo beachcam, que disponibiliza o serviço live-cam de várias praias da costa portuguesa.

A edição do guia vem a par de outras iniciativas da empresa em redor da praia, como o apoio à prática do surf: apoiam actualmente mais de 200 alunos, de quatro escolas de surf, com diversos materiais e vales de combustível.