Boris Johnson em 18 imagens caricatas e cinco artigos sérios

É oficial: Boris Johnson é o novo líder do Partido Conservador britânico e sucederá a Theresa May. “Cumprir o ‘Brexit’, unir o país e derrotar Corbyn” são as três prioridades do ex-mayor de Londres e antigo jornalista, que também tem um longo currículo de gaffes. Leia o resumo do dia, o perfil de Boris, a análise de Teresa de Sousa e as opiniões de Miguel Esteves Cardoso e Rui Tavares.