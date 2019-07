Caleb Ewan vence pela segunda vez no Tour 2019

Seis dias depois de ser o mais forte no sprint em Toulouse, o australiano Caleb Ewan voltou a bater a concorrência e ganhou pela segunda vez uma etapa na Volta a França em bicicleta.

Com o tempo de 3h57m8s, Ewan foi o primeiro a percorrer os 177 km com partida e chegada a Nimes, batendo em cima da meta Elia Viviani, Dylan Groenewegen e Peter Sagan. O francês Julian Alaphillipe mantém a camisola amarela, com 1m35s de vantagem sobre o britânico Geraint Thomas.