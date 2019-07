No país dos arquitectos, a precariedade é a lei

Portugal tem o segundo maior número de arquitectos per capita na Europa, mas tem simultaneamente os profissionais mais mal pagos do sector, com vencimentos médios que são pouco superiores a um terço do verificado na União Europeia (UE). Este é o dado mais notório do estudo encomendado pela Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitectos (OA/SRN) à Escola de Gestão e Economia da Universidade do Minho (UM), e que é o primeiro passo do Plano Estratégico para o Sector da Arquitectura do Norte de Portugal lançado por aquela secção regional.

