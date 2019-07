No calor dos festivais (1)

Até ao final de Julho, a diversificada oferta dos festivais de Verão faz da escolha uma tarefa árdua. Para o público da Benedita, não foi difícil aceitar a proposta da 27.ª edição do Cistermúsica para a passada sexta-feira. O Ensemble Mediterrain — que na véspera se apresentara no Festival das Artes (Coimbra) — conquistou de forma irredutível a recheada plateia e, mesmo que o trabalho do agrupamento de Bruno Borralhinho não tivesse atingido o elevado nível que se pôde testemunhar, seria difícil não acolher com gosto o programa vienense que Alexandre Delgado (director artístico do Cistermúsica) tão apaixonadamente contextualizou.

