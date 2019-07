Quase 800 portugueses no maior encontro de escuteiros do mundo

Quase 800 jovens portugueses vão participar no World Scout Jamboree, o maior encontro de escuteiros do mundo, que vai acontecer nos Estados Unidos, entre esta segunda-feira e 2 de Agosto, informou a Federação Escutista de Portugal.

Os participantes portugueses pertencem ao Corpo Nacional de Escutas, ligado à Igreja Católica, e à Associação de Escoteiros de Portugal e, pela primeira vez, o encontro vai contar com um restaurante onde todos os dias se vão servir pratos típicos portugueses.

Na 24.ª edição do World Scout Jamboree vão participar 45 mil escuteiros de todo o mundo, que vão “acampar num dos maiores centros escutistas mundiais - o Summit Bechtel Reserve, no Estado da Virgínia Ocidental”, nos EUA, lê-se num comunicado.

“Desbloquear um novo mundo” é o tema do encontro, segundo o site oficial do evento, que convida os jovens a desbloquear novas aventuras, culturas e amizades, dando-lhes a oportunidade de “explorar novos horizontes e de se desenvolverem física e intelectualmente”.

Este encontro “vai contar com o tradicional espaço de fé e crenças, onde os jovens podem crescer em tolerância”, além de poderem participar em actividades de BTT, escalada de árvores, mergulho, skate, trilhos pedestres e slide.

Um dos “pontos altos do acampamento é o dia das culturas” que é “dedicado à partilha e troca cultural entre os participantes de 150 países”, refere o mesmo comunicado.

O World Scout Jamboree acontece de quatro em quatro anos e “reúne jovens do mundo para promover a paz e a compreensão mútua”, lê-se no site oficial do encontro.