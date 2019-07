Mais medalhas para alunos portugueses nas olimpíadas de Matemática

Os alunos portugueses voltaram a distinguir-se nas Olimpíadas Internacionais de Matemática (IMO, na sigla em inglês), arrecadando duas medalhas (uma de prata e outra de bronze) e quatro menções honrosas na competição que decorreu entre 14 e 21 de Junho, no Reino Unido. Todos os participantes da delegação portuguesa vieram assim premiados.

Estas olimpíadas são a maior competição internacional de Matemática. Nesta edição participaram delegações de 112 países com mais de 600 alunos. A medalha de prata foi para Kevin Pucci, que terminou agora o 12.º ano na Escola Secundária Dr. Júlio Martins, em Chaves. E a de bronze foi ganha por David Nassauer, aluno da escola D. Filipa de Lencastre, em Lisboa, que também concluiu agora o secundário. É a terceira vez consecutiva para David, que nas duas edições anteriores ficou com a medalha de prata.

O PÚBLICO falou com ele em Junho antes e a seguir ao exame de Matemática A do 12.º ano (1.ª fase), para o qual se preparou em casa sozinho, depois de ter decidido cancelar a matrícula. Admitiu que chegou a recear que esta opção o levasse a “espalhar” no exame “numa pergunta qualquer que seja preciso responder de uma determinada maneira e não saiba por não estar nas aulas”. Mas o receio ficou esquecido assim que começou a olhar para provas nacionais dos anos anteriores e a perceber “que não eram nada de complicado”. Sem surpresa, o exame de Junho passado “correu muito bem”.

Portugal tem participado nas IMO desde 1989. Ao longo destes anos, os alunos portugueses conquistaram três medalhas de ouro, cinco de prata, 32 de bronze e 37 menções honrosas. Nesta edição, os alunos distinguidos com menções honrosas foram Pedro Costa Dias (12.º ano, Escola Alemã, em Lisboa), Tiago Marques (9.º ano, Colégio Internato Claret, em Pedroso), Rui Wang (11.º ano, Escola Secundária de Tomás Cabreira, em Faro) e João Rocha (11.º ano, Escola Secundária D. Filipa de Lencastre, em Lisboa).

Os estágios Delfos

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Setembro decorrerá a última competição de 2019, com a realização das Olimpíadas Ibero-Americanas de Matemática, marcadas para o México e onde Portugal também estará representado. A participação portuguesa nestas competições é organizada pela Sociedade Portuguesa de Matemática, e a selecção e preparação dos alunos está a cargo do Projecto Delfos, do Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra.

Esta preparação tem na base os chamados estágios Delfos. Durante dois dias por mês os estudantes assistem a aulas, participam em sessões de problemas, integram uma equipa numa competição de matemática e realizam um teste de avaliação. Tudo na Universidade de Coimbra. Para além disso, existe um Fórum de Matemática digital no qual se vão trocando dúvidas e resolvendo problemas.

É devido a esta preparação, e também à sua aptidão para a disciplina, que vários dos participantes nas olimpíadas consideram o exame de Matemática A “frustrante”. Eles têm conhecimentos sobre várias matérias que, à partida, só deviam aprender na universidade e os critérios de correcção da prova nacional impedem que os utilizem.