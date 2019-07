Helicópteros Kamov parados autorizados a voar

Três helicópteros Kamov adquiridos pelo Governo para o combate aos incêndios vão receber autorização da Autoridade Nacional para de Aviação Civil para voltarem a operar, disse ao PÚBLICO a porta-voz da ANAC.

O deputado do PSD Duarte Marques afirmou este domingo, na SIC Notícias, que três Kamov e três helicópteros ligeiros estão parados num heliporto, no norte do país. Se estivessem a funcionar, disse, a situação teria sido diferente no distrito de Castelo Branco.

A falta dos três Kamov punha em causa o dispositivo de combate aos incêndios para este Verão no ataque aos grandes fogos, uma vez que apenas existiam oito aviões médios e dois aviões pesados que têm características diferentes, disse a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) em Julho, como noticiou o PÚBLICO.