São Miguel: homem detido por abusar rapariga de 14 anos

A Polícia Judiciária identificou e deteve um homem de 34 anos pela presumível prática reiterada do crime de abuso sexual de menores dependentes, vitimando uma menina de 14 anos.

A detenção foi feita através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, no âmbito de uma investigação.

Os alegados abusos ocorreram recentemente em casa do suspeito, na ilha de S. Miguel, que ter-se-á aproveitado do grau de parentesco próximo que tinha com a criança para a molestar sexualmente, durante cerca de duas semanas.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida coactiva de prisão preventiva.