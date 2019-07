De eufóricos a deprimidos: o estado dos partidos rumo às legislativas

A legislatura trouxe uma inovação política: uma aliança parlamentar à esquerda entre PS, BE, PCP e PEV. A aproximação de comunistas e bloquistas do poder possibilitou que o secretário-geral do PS, António Costa, formasse Governo, depois de apear do executivo o PSD e o CDS, que coligados tinham ganho eleições. A nova configuração político-parlamentar foi também responsável pela forma como os partidos evoluíram. O PÚBLICO traça assim o estado em que estão os partidos parlamentares.

