Deputados do BE do Porto prestam contas do trabalho que realizaram no Parlamento

Três dias depois de o Parlamento ter fechado para férias, os deputados do BE eleitos pelo Porto prestaram contas ao distrito do trabalho parlamentar que realizaram ao longo do mandato que agora terminou e anunciaram algumas das prioridades definidas pelo partido para o círculo eleitoral pelo qual se candidatam na próxima legislatura.

A barragem do Fridão, cuja construção está suspensa; o porto de Leixões, que tem estado debaixo de grande polémica por causa do quebra-mar que a APDL (Administração dos Portos do Douro e Leixões e de Viana do Castelo) quer construir; o futuro Hospital de Vila do Conde/Póvoa de Varzim; o reforço do investimento nos transportes públicos, alargamento do metro e ferrovia e os equipamentos sociais e respostas sociais públicas (Lar do Monte dos Burgos e Fontainhas; Joaquim Urbano) são temas a que o Bloco vai regressar na próxima legislatura, revelou nesta segunda-feira o deputado José Soeiro.

Na conferência de imprensa, em que não esteve presente Catarina Martins, que vai liderar de novo a lista de deputados pelo Porto, José Soeiro elencou 11 exemplos que tiveram a marca dos parlamentares do BE, como o alargamento da oferta de canais na Televisão Digital Terrestre (RTP 3 e RTP Memória), a descida do valor máximo das propinas de 1068 para 856 euros ou ainda a nova lei de combate ao assédio no trabalho e o estatuto do cuidador e da cuidadora informal.

Das medidas aprovadas, Soeiro destacou nove, entre elas a manutenção das “ilhas” do Porto, como resposta habitacional e com taxas de esforço reduzidas, e a suspensão do concurso da obra do quebra-mar do Porto de Leixões, que resulta de uma recomendação aprovada pelo Parlamento para que o Governo suspenda o concurso da obra enquanto decorre a avaliação ambiental integrada. “A Assembleia da República deu um sinal político, por entender que o concurso para a construção do quebra-mar do Porto de Leixões está ferido por falta de estudos" sobre o impacto da obra, declarou a deputada Maria Manuel Rola.

No dia 5 de Julho, o Parlamento aprovou os projectos de resolução do PAN e BE que recomendam a suspensão do concurso público “limitado por prévia qualificação” relativo às obras de prolongamento do quebra-mar exterior do Porto de Leixões, em Matosinhos. Tanto o projecto de resolução do PAN como o do BE recomendam ao Governo a suspensão do concurso público “limitado por prévia qualificação” do prolongamento do quebra-mar exterior e acessibilidades marítimas até que sejam reabertos e concluídos todos os processos de Avaliação de Impacto Ambiental.

Os deputados do Bloco de Esquerda anunciaram que pretendem visitar ainda esta semana o Lar das Fontainhas, um equipamento da Segurança Social, que se encontra vazio há vários anos e que, dizem, está a despertar o interesse de alguns especuladores imobiliários. Quanto ao Hospital de Joaquim Urbano, o Bloco promete bater-se para que aquele edifício seja dotado de meios humanos e equipamentos para dar uma resposta de emergência aos sem-abrigo, mas não só.