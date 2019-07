És mulher e tens um projecto amigo do ambiente? O Terre de Femmes é para ti

Estão abertas as candidaturas para a 11.ª edição do Prémio Terre de Femmes. A iniciativa promovida pela Fundação Yves Rocher procura projectos na área do ambiente assinados por mulheres e tem 18 mil euros para dar às três vencedoras.

O objectivo é “reforçar a liderança e contribuir para a autonomização das mulheres, dando visibilidade e apoiando projectos de eco-empreendedoras que trabalham todos os dias para uma pegada cada vez mais positiva”, lê-se em comunicado. Para a primeira classificada, o prémio é de dez mil euros, para a segunda, cinco mil e para a terceira, três mil.

As candidatas devem ter mais de 18 anos e um projecto eco-empreendedor já implementado. Para concorrer, devem submeter os projectos para a morada da Yves Rocher Portugal ou para [email protected] até 30 de Setembro.

A primeira classificada ficará também habilitada ao Grande Prémio Internacional do Terre de Femmes, no valor de dez mil euros — ao qual concorrem mulheres de mais de uma dezena de países.

Mais populares A carregar...

Em 2018, a vencedora foi Eunice Maia, que concorreu com o projecto Maria Granel, a primeira mercearia europeia com desperdício zero. O segundo lugar foi para Ana Filipa Sobral, a bióloga marinha que criou o Manta Catalog Azores, uma base de dados de jamantas nos Açores. Joana Benzinho levou máquinas descascadoras de arroz para a Guiné-Bissau e alcançou o terceiro prémio do Terre de Femmes.