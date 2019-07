Matosinhos acolheu arraial pride pioneiro na zona Norte

Este sábado realizou-se o primeiro Matosinhos Pride, uma iniciativa pioneira no Norte que teve como objectivo a celebração da diversidade. O arraial realizou-se na Quinta da Conceição, em Leça da Palmeira, e recebeu centenas de visitantes.

Neste evento actuaram Os Azeitonas, e as drag queens da Zoom Porto, entre outros. Associações como a APi, a Centro Gis e a Médicos do Mundo foram parceiras oficiais do arraial, apoiado pela Câmara de Matosinhos.