Simplismo cultural

O problema dos artigos de João Miguel Tavares sobre superioridade cultural é precisamente a falta de relativismo. Falar de superioridade cultural é simplificar o que não é simplificável. A afirmação de que a literatura portuguesa é inferior à inglesa é pobre e sensacionalista. Quais são os parâmetros de análise? Qual a percentagem do total de publicações de autores destas nacionalidades foi lida pelo autor? Estabeleceu um cânone? Serão demasiadas as perguntas. Em última análise, é uma questão de opinião. Leia o que quiser. O mesmo se aplica à superioridade noutras áreas: é superior a cultura ocidental, com as suas 35 ou 40 horas de trabalho semanais, à cultura das tribos amazónicas, de maior liberdade ontológica e menor tensão? Se tivermos em conta o conjunto de valores, leis, crenças e costumes, não. Por exemplo, pelo valor da agressão: se tivermos em conta que a cultura ocidental agride a outra, e não o contrário, também não. As culturas fascistas são inferiores? Para si mesmas e para os seus participantes, não. Quando se relacionam com as outras (com as pessoas que não se revêem nem querem participar nelas), não são desejáveis para as outras culturas; tal como a cultura ocidental não é desejável para as culturas indígenas, nem o era, obviamente, para as africanas ou as americanas no século XV.

Luís Lucas, Lisboa

Culturas superiores

Penso não ser nunca de mais reagir a atentados à dignidade humana e aos nobres valores civilizacionais que o homem, apesar das suas fragilidades, vem edificando. Ora, na vossa edição de terça-feira, João Miguel Tavares disse: “Não é por acaso que não foi um zulu a escrever Romeu e Julieta.” Nada é por acaso e, claro, não foi por acaso que JMT o disse. Falta de competência intelectual do zulu, ou, porque sendo um ser inferior, o zulu não é capaz de conceber o amor superior inscrito na superior obra de Shakespeare? Se isto não é racismo...

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Hélio Viegas, Setúbal

A demência geral

A demência que tomou conta do Brasil não é apenas responsabilidade do capitão, mas daqueles que o apoiaram, com seus falsos e mentirosos argumentos: a direita (os ricos, a elite da supremacia branca). Detonaram a Carta Maior, atropelaram a soberania do voto popular e, com eles, não há retorno. A fatura cresce dia a dia. O navio avança para o iceberg, o torturado já não responde. São analogias que, tudo indica, impossibilita reverter a demência via dementes. Quebraram o país e vão continuar responsabilizando o povo, seus líderes, governos passados. Agora o difícil é saber o limite das mentiras que semearam e semeiam com sua poderosa e monopolizada arma de comunicação. Como reagirão os milhões de doentes desse hospital chamado Brasil? Só há uma saída: eleições com #Lula Livre.

Antonio Negrão de Sá, Rio de Janeiro