Von der Leyen promete enfrentar líderes e recusar nomes para garantir Comissão paritária

As primeiras palavras da presidente eleita da Comissão Europeia, minutos depois da votação do seu nome no Parlamento Europeu em Estrasburgo, forem dedicadas aos líderes europeus que a escolheram para o cargo. Ursula von der Leyen prometeu “trabalhar construtivamente com todos os chefes de Estado e de Governo” para a constituição de uma equipa “totalmente dedicada em melhorar e fortalecer a União Europeia”, mas repetiu que não vai abdicar do seu objectivo de um novo colégio de comissários paritário, “com o mesmo número de homens e mulheres sentados à mesa”.

