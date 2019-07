Viver rodeado de água e com os dias contados

Neste P24, damos atenção a dois países cujas ilhas enfrentam a ameaça eminente de serem submersas com a subida do mar. A mudança climática está na origem dos problemas de Kiribati e Tuvalu, nações isoladas no Oceano Pacífico, onde a emigração virou uma das (poucas) soluções.

