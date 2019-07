Teerão anuncia condenações à morte de 17 suspeitos de serem espiões da CIA

O Irão anunciou esta segunda-feira a detenção de 17 espiões da CIA e a condenação à morte de alguns deles, segundo a imprensa iraniana. Os espiões são cidadãos iranianos e faziam parte de uma rede de espionagem desmantelada em meados de Junho.

“Os espiões identificados trabalhavam em centros sensíveis e vitais do sector privado ligados à economia, às investigações nucleares, às infra-estruturas, ao campo militar e à cibernética, onde recolhiam informações confidenciais”, afirmou em comunicado o Ministério da Inteligência, citado pela Reuters.

Como provas, a imprensa iraniana, sob estrito controlo das autoridades, divulgou imagens em que os detidos conversavam com agentes da secreta norte-americana.

A CIA e o Departamento de Estado norte-americano ainda não reagiram à detenção e condenação.

Em declarações à agência Fars, um responsável das secretas iranianas explicou sob anonimato que alguns dos espiões foram condenados à morte enquanto outros aceitaram mudar de lado, fornecendo informações sobre os serviços secretos dos Estados Unidos. Ainda assim, cumprirão longas penas de prisão.

Os espiões, continuou, foram treinados por agentes norte-americanos. Nenhum dos detidos desempenhava cargos de responsabilidade na rede. Ao invés, dedicavam-se a recolher informações sobre “lugares sensíveis” para as transmitirem aos agentes da CIA.

A tensão entre os Estados Unidos e o Irão está no nível mais elevado desde que Washington rasgou em 2017 o acordo nuclear, assinado em 2015. Na sequência do endurecimento das sanções norte-americanas, Teerão anunciou que iria começar a abandonar algumas cláusulas do acordo que o impediam de produzir urânio enriquecido.

No mês passado, os Guardas da Revolução abateram um drone norte-americano por, dizem, ter entrado no espaço aéreo de Teerão. Em retaliação, Washington preparava-se para lançar um ataque aéreo até o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuar à última hora, segundo o New York Times.

Mais recentemente, a apreensão de um petroleiro iraniano pelo Governo britânico, a pedido dos EUA, e a retaliação iraniana, ao deter um petroleiro britânico no Estreito de Ormuz, elevaram ainda mais a tensão na região.