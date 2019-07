Governo britânico sofre nova baixa em protesto contra Boris Johnson como líder

O secretário de Estado para a Europa e Américas britânico, Alan Duncan, demitiu-se esta segunda-feira. Duncan demitiu-se em protesto pela possível vitória de Boris Johnson na corrida para a liderança do Partido Conservador e Governo Britânico, de acordo com a BBC.

A notícia foi avançada pela Sky News e confirmada pela BBC.

Johnson sempre foi o favorito a suceder a Theresa May e as sondagens davam-lhe uma vitória significativa sobre Jeremy Hunt, actual ministro dos Negócios Estrangeiros britânico. É possível que Duncan não seja a única baixa no executivo caso Johnson vença. O secretário do Tesouro, Philip Hammond, e o ministro da Justiça, David Gauke, já disseram que vão apresentar a demissão se o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros for primeiro-ministro.

Os militantes do Partido Conservador terminam esta segunda-feira de votar nos dois candidatos – Boris Johnson e Jeremy Hunt – e o vencedor será revelado terça-feira. Na quarta-feira o sucessor de Theresa May tomará posse como primeiro-ministro, sem que haja eleições.

Na mais recente polémica que opôs o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao antigo embaixador britânico nos EUA Kim Darroch, Duncan tinha acusado Johnson de ter atirado o diplomata para “debaixo do autocarro" por não o ter defendido publicamente na sequência da correspondência oficial divulgada pelo tablóide Daily Mail. Darroch acabou por se demitir.

Além da posição defendida por Johnson de que o Reino Unido terá obrigatoriamente de abandonar a União Europeia a 31 de Outubro, estará também em causa a obrigação imposta pelo candidato de que todos os membros do Governo se “reconciliem” com essa posição, algo com o qual nem todos concordam.

Os três membros do Governo que fizeram saber que podem demitir-se não aceitam a possibilidade de saída do Reino Unido da UE sem um acordo – algo que Johnson disse estar disposto a fazer. Segundo o editor de política da BBC Norman Smith, pode-se estar a observar a formação inicial de uma oposição interna ao presumível novo primeiro-ministro.