Túnel no centro do Porto e terminal em Campanhã com luz verde do Tribunal de Contas

As obras do Terminal Intermodal de Campanhã e do Túnel entre a Rua de Ateneu Comercial do Porto e a Rua de Alexandre Braga, que servirá também o reabilitado Mercado do Bolhão podem, finalmente, começar. O município anunciou esta segunda-feira ter recebido o visto do Tribunal de Contas aos contratos destas duas empreitadas há muito anunciadas.

Em comunicado, o município assinala que este era o único passo que faltava em ambos os dossiers. “Finalizados os concursos públicos internacionais, seleccionadas as propostas vencedoras por um júri habilitado e ocorridas as devidas adjudicações, a empresa municipal GO Porto, que está a gerir aqueles dois processos, aguardava o visto prévio do Tribunal de Contas, vinculativo e necessário ao arranque das obras, que, nos dois casos, chegou no final da semana passada”, explica a autarquia.

O município pode assim dar início ao terminal intermodal, um compromisso do anterior mandato (e que já vinha sendo prometido desde 2003), com projecto de Nuno Brandão Costa. A empreitada criará não apenas uma zona de articulação entre vários modos de transporte, junto à estação de Campanhã, mas, também, um espaço verde e de lazer numa freguesia onde este tipo de equipamento escasseia.

A autarquia recorda que “o equipamento a construir perfaz uma área bruta total de construção de cerca de 24 mil metros quadrados e irá integrar áreas utilitárias - parque de estacionamento, terminal de autocarros, estação de serviço, paragens kiss & ride, parque de bicicletas e parque de táxis - áreas complementares de apoio ao público, áreas administrativas e áreas técnicas essenciais”. A obra deve estar concluída em aproximadamente 21 meses.

Já a obra no centro prevê a construção de um túnel que será aproveitado para acesso à cave logística do futuro Mercado do Bolhão, no seguimento das obras de modernização deste equipamento centenário, iniciadas há um ano. Segundo a autarquia, o túnel vai contribuir para a retirada de tráfego na Rua do Ateneu Comercial do Porto e Rua de Alexandre Braga e, igualmente, facilitar as cargas e descargas na zona envolvente ao mercado. Esta obra tem um prazo de execução de um ano.