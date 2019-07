Passe Navegante Família entra em vigor em Lisboa. Saiba como aderir

As famílias da Área Metropolitana de Lisboa (AML) podem, a partir desta segunda-feira, requerer os novos passes que serão mais baratos para toda a família.

Com esta medida, se um agregado familiar tiver três ou mais pessoas, apenas será pago o valor de dois passes — 60 euros, se o passe for apenas municipal, ou 80 euros, caso pretenda deslocar-se em diferentes municípios da área metropolitana, podendo ser utilizado em todos os transportes públicos, como autocarro, metro, comboio e transportes fluviais.

Esta medida é um dos pilares da nova modalidade de passes únicos para toda a área metropolitana que entrou em vigor em Abril. No entanto, só agora ficou disponível porque a sua implementação é mais complexa e burocrática. Para poder usufruir deste desconto, cada família nomeará um responsável que terá de dirigir-se a um dos postos de atendimento designados e preencher uma declaração de representação, assim como todos os outros membros do agregado familiar, para validar o representante da família. Deverá depois ser entregue a documentação e comprovativos do próprio e do restante agregado familiar, documentação essa que pode variar de família para família.

Todos os membros do agregado familiar que requeiram o novo passe devem ter a mesma residência fiscal dentro da Área Metropolitana de Lisboa, sendo que pode aceder ao Navegante Família o cônjuge ou pessoa em união de facto, avós, pais, sogros, filhos, netos, aditados e tutelados, diz a AML.

Depois de entregue toda a documentação, as famílias deverão ser notificadas no prazo de dez dias, confirmando que pode começar a usufruir do passe família. Para isso, cada membro do agregado familiar tem obrigatoriamente de ter um cartão Lisboa Viva (personalizado e com foto).

A AML disponibilizou uma linha telefónica 210 118 218, disponível nos dias úteis entre as 9h e as 19h, para esclarecimentos sobre os documentos que devem ser apresentados, assim como outras informações sobre o passe Navegante Família.

Esta nova modalidade de passes ainda não chegou ao Porto, nem há ainda uma data prevista para que tal aconteça. Até lá, os residentes na Área Metropolitana do Porto beneficiam dos passes individuais de 30 euros, para quem circula dentro de três zonas, e 40 euros, para quatro ou mais zonas.

De acordo com informação divulgada pela AML na semana passada, foram vendidos um milhão e 824 mil passes Navegante, de Abril e até ao final de Junho. O Navegante Metropolitano, juntamente com a modalidade para maiores de 65 anos (que custa 20 euros), representa a maior fatia das vendas, o que significa que a “larga maioria dos utentes dos transportes públicos faz deslocações de âmbito intermunicipal”, nota a AML.