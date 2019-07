Vai haver uma nova Expo na zona ocidental entre Lisboa e Oeiras

A zona ribeirinha que vai de Pedrouços (concelho Lisboa), logo a seguir à Fundação Champalimaud, e a Cruz Quebrada (Oeiras) vai ser alvo de um megaprojecto de requalificação urbana, num investimento que ascenderá aos 300 milhões de euros, entre fundos públicos e privados. O Campus do Mar (ou Ocean Campus), que abrangerá 64 hectares na foz do Tejo, foi apresentado nesta segunda-feira na antiga Docapesca durante a inauguração da nova “Ciclovia do Mar”, que irá ligar a o Parque das Nações a Oeiras.

O projecto, que arranca este ano, tem data de conclusão para 2030 mas será feito em três fases. Chamam-lhe a “nova Expo” e será financiado a 75% por privados, 2% virão de fundos públicos e 25% será investimento público-privado. Prevê uma marina na foz do Jamor - que estava incluída no projecto Porto Cruz, do grupo imobiliário ​SIL, que tem sido muito contestado pela população, porque prevê a construção de um megaempreendimento nos terrenos da antiga fábrica da Lusalite com várias torres de habitação, comércio, serviços, estacionamento e um hotel, na margem direita do rio Jamor.

O projecto agora apresentado prevê também a construção de hotéis, restaurantes e centros ligados à investigação ligada às ciências do mar - suportadas com investimento privado.

A primeira fase de intervenção, cuja conclusão está prevista para 2022, contará com um investimento de 118 milhões e incidirá exclusivamente nas áreas onde já há construção, que será requalificada. Da lista consta a adaptação de edifícios para a criação de laboratórios do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a criação de residências temporárias para investigação (bem como centros de investigação) e a criação de espaço para empresas, incluindo startups.

Às outras duas fases (de 2022 a 2026 e de 2026 a 2030) correspondem investimentos de 152 milhões e 30 milhões, respectivamente. A maior fatia vai para a construção de um hotel privado (cerca de 38 milhões de euros) na Cruz Quebrado e de um Espaço Empresarial/Centro de Investigação também privado (cerca de 37 milhões de euros) logo a seguir à zona onde decorre o Nos Alive na direcção da foz do Jamor, ambos integrados na segunda fase do processo.

Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras, sublinhou que a concretização deste projecto “actuará como catalisador da dinâmica de conhecimento” nesta zona. Já Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, apontou o Ocean Campus como uma possibilidade para “resolver ou avançar com o dilema que o país tem com o mar”, numa zona que se encontra “há várias décadas com o seu desenvolvimento adiado”.

O espaço da zona ribeirinha, aponta a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, “não é para construir torres”. O objectivo é criar, através também de concessões privadas e investimento, espaços para uso público e que beneficiem a vida e experiência de quem vive e visita as zonas incluídas na intervenção.

A ministra apontou o projecto como uma “medida fundamental” na prossecução do objectivo de voltar a ligar Portugal ao mar sem ser apenas numa lógica de praia e sol: “Para a maioria do país o mar continua a ser tema do passado, dos livros de história. Dos feitos dos antigos e do antigamente. Da nostalgia e do fado. O que ajuda a explicar as décadas de costas voltadas para o mar. O que ajuda a explicar tanta e tanta gente que ainda se interroga sobre a utilidade de um ministério do mar e para o mar”.

Investigação e formação: um campus para as Ciências do Mar

O futuro complexo dedicado ao mar pretende “agregar, sob a temática do mar, vários organismos, serviços e instituições públicas, pólos universitários, laboratórios de investigação, unidades âncora para desenvolvimento de novos modelos de relacionamento” e criar, em simultâneo, um “Campus de ID&I internacional de actividades ligadas ao mar, recuperando um espaço forte de memória portuária”.

A sua execução pretende, segundo o Governo, posicionar Portugal como uma “referência internacional nos domínios da ciência, da I&D e da tecnologia no que respeita às Ciências Marítimas e à Economia Azul”.

A criação de uma escola superior para cursos relacionados com as Ciências do Mar, chamada Blue Business School, integra a segunda fase do processo e conta com 27 milhões de euros em investimento privado. Segundo a ministra do Mar, “existem contactos a nível internacional para a escola ser gerida e a formação ser ministrada por redes internacionais. Não queremos uma escola que seja concorrente das que já existem, queremos concentrar os saberes e projectos que já estão a ser desenvolvidos por universidades públicas e privadas portuguesas e instalar redes de parcerias com estrangeiros”. Países como a Noruega, o Canadá ou a China já demonstraram interesse em estabelecer parcerias, adiantou.

Neste projecto, conta-se também a criação de edifícios para restauração e hotelaria. Segundo as previsões, a receita anual será de 6,8 milhões de euros. O processo de avaliação de impacto ambiental do Ocean Campus foi lançado a 5 de junho deste ano, cujos resultados não são ainda conhecidos.

Texto editado por Ana Fernandes