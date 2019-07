Câmara do Porto admite erro na obra das Fontainhas e vai tentar reverter processo

A Câmara do Porto admitiu esta segunda-feira, em reunião do executivo municipal, que avaliou mal o processo da obra das Fontainhas e está em contacto com o projectista e promotor do projecto da Rua da Corticeira para que se tente reverter o processo.

O vereador do urbanismo Pedro Baganha admitiu que não há condições para fazer um embargo ou tomar posse administrativa do terreno. Mas frisou que não baixará os braços.

“Seria ilegal embargar algo que está legalizado”, sublinhou Rui Moreira. Mas “não andaram bem os serviços da Câmara nem da DGPC" [Direcção-Geral do Património Cultural], disse, apelando aos serviços da autarquia para que, no futuro, sobretudo em casos no centro histórico, visitem sempre o local antes de aprovar projectos.

“Pedimos desculpa à população”, disse Rui Moreira perante uma plateia onde estavam alguns moradores das Fontainhas, deixando a promessa de “correr atrás do prejuízo”.

Desde a construção da Alameda e Passeio das Fontainhas, no século XVIII, nunca um edifício foi erguido acima da linha do muro. Os pareceres da DGPC e da Câmara do Porto chegaram a ser desfavoráveis, mas as duas entidades acabaram por aprovar o projecto. E os moradores temem que esta aprovação abra um “precedente terrível” para as casas nas imediações.

Uma petição online que pedia à câmara para reapreciar o processo, disponível desde domingo, conseguiu em menos de 24 horas mais de mil assinaturas.