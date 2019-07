O novo avião da TAP chama-se Carlos Paredes

Depois de Amália e, mais recentemente, Zé Pedro dos Xutos & Pontapés, o nome de outro músico português irá voar pelos céus: o novo avião da TAP vai chamar-se Carlos Paredes.

O compositor e guitarrista será homenageado esta terça-feira numa cerimónia de baptismo do avião (um A320neo), que decorrerá no hangar 6 do campus TAP, no aeroporto Humberto Delgado em Lisboa, a partir das 11h30.

Carlos Paredes, que nasceu em Coimbra a 16 de Fevereiro de 1925 e morreu a 23 de Julho de 2004, dedicou quase toda a sua vida à guitarra portuguesa, sendo considerado um mestre, senão “o” mestre.

Entre as obras do compositor de Verdes Anos, contam-se álbuns que são considerados obras-primas, como Guitarra Portuguesa, Movimento Perpétuo, Espelho de Sons e aquele que parece até ter o título mais indicado para esta homenagem da TAP, Asas Sobre o Mundo.

"As pessoas gostam de me ouvir tocar guitarra, a coisa agrada-lhes e eles aderem. Não há mais nada", dizia Carlos Paredes ao PÚBLICO, em Março de 1990. Agora, Carlos Paredes terá mesmo asas sobre o mundo.

Entre os homenageados pela TAP com baptismos de avião contam-se figuras da cultura e História portuguesas dos mais diversos tempos e temas: além de Amália e Zé Pedro (e agora Paredes), Camões, Gil Vicente ou D. Afonso Henriques; Humberto Delgado, Agostinho da Silva, Fernando Pessoa, Manoel de Oliveira, Sophia de Mello Breyner Andresen, Almada Negreiros, Aquilino Ribeiro ou Eusébio.

O avião agora estreado integra as mais de três dezenas que a TAP espera receber este ano. Até ao final de 2025, deverão entrar ao serviço da companhia mais 71 novos aviões.