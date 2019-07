A Itália celebra-se em Gaia. E há campeonato português de pizza

O Cais de Gaia prepara-se para receber, de 23 a 29 de Julho, a terceira edição do Festival Italiano, organizado pela Associazione Sapori Italiani, em conjunto com a Câmara de Gaia. O evento oferece a oportunidade de conhecer melhor a cultura italiana, especialmente através da gastronomia, bem como de assistir a exposições e a concertos ao vivo.

Num comunicado enviado à imprensa, Michele Mezzero, presidente da associação, adiantou que a iniciativa “será um reconhecimento da arte e paixão dos pizzaiolos, bem como um incentivo à formação constante e certificação das pizzarias”. “Durante os dias do evento serão comercializadas pizzas, pastas, risotos e gelados artesanais. A pizza, estrela do evento, será, como manda a tradição, em forno a lenha”, acrescentou.

O objectivo do evento é dar a conhecer a cultura italiana

Tendo sempre por base a cultura italiana, o festival abrange a 6.ª edição do Campeonato Português de Pizza, a 29 de Julho, que reunirá os mestres portugueses numa competição que, como Mónica Meneses, uma das organizadoras do evento, revelou ao PÚBLICO, “tem vindo a registar cada vez mais participações”. A novidade deste ano é a realização da primeira edição do Campeonato Português de Pasta, no dia 28, onde os participantes poderão demonstrar o seu talento com pasta fresca ou seca, sendo avaliados por um júri de nacionalidade italiana.

Com a finalidade de “fazer com que as pessoas se divirtam e dar a conhecer a cultura italiana”, segundo explicou Mónica Meneses, o evento inclui, para além de “degustação de comida italiana e da comercialização dos produtos”, concertos, sessões com DJ italianos, workshops, showcookings gratuitos e duas exposições permanentes: “uma de vespas motorizadas [ícones do design italiano] e outra de fotografias”.

Os mais novos também são parte fundamental do evento: no dia 27 poderão confeccionar as suas próprias pizzas num workshop organizado pela Selecção Portuguesa de Pizzaiolos. Posteriormente, poderão concorrer ao Troféu Júnior.

No site do festival pode ler-se também que se pretende “providenciar aos transeuntes a possibilidade de mergulhar, durante alguns dias, na cultura italiana nos seus diferentes aspectos”.

