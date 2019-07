Em Vila de Rei e Mação, o fogo não dá tréguas – e o choro faz-se entre chamas e cinzas

Ano após ano, as chamas continuam a ser motivo de preocupação para os habitantes dos concelhos de Vila de Rei e Mação. O incêndio que deflagrou no sábado não tem dado tréguas: as duas frentes activas mobilizam mais de mil bombeiros e o combate tem sido feito com “extrema dificuldade” — ainda que a maior parte do fogo já se encontre dominado. Há pelo menos dez feridos, um deles grave, e casas destruídas.