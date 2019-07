Por terra e ar, a batalha contra as chamas continua

Com centenas de homens no terreno, apoio aéreo e ainda a acção das máquinas de rasto das Forças Armadas, as chamas vão desta forma cedendo, apesar de as condições meteorológicas adversas — muito calor, pouca humidade e vento forte — terem potenciado um "comportamento extremo" do fogo durante o dia.

Segundo o INEM, foram auxiliados quatro operacionais durante a tarde, fazendo subir o número total para 39 assistidos desde o início do incêndio. Um civil permanece internado em estado grave em Lisboa.

Para esta noite, e quando os meios aéreos já não puderem ser utilizados, a Protecção Civil está a redefinir a estratégia, planeando recorrer ao ataque directo às chamas.

