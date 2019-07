Euforia na estreia do “Nasdaq chinês”

Um clima de euforia, com uma subida média do valor das acções próxima de 140%, marcou o primeiro dia de funcionamento do STAR Market, a bolsa de empresas do sector tecnológico situada em Shangai, na China.

Com o mesmo tipo de características do mercado Nasdaq de Nova Iorque e apresentada como mais uma medida de Pequim para desenvolver o seu sector tecnológico, o STAR Market inclui empresas chinesas recém-criadas e, a avaliar pelo que aconteceu no primeiro dia de transacções, está a conseguir atrair o interesse dos investidores, que não hesitaram em pagar pelas acções das empresas muito mais do que elas valiam no início da sessão.

De acordo com a agência Reuters, a apreciação média das acções foi de 140%, obrigando o mercado a accionar os mecanismos de alerta previstos no caso de variações excessivas das cotações. O título que mais valorizou viu a sua cotação subir mais de 400%. O que valorizou menos, subiu ainda assim 84%, confirmando que o clima de euforia foi generalizado.

A ideia de que se está já, ao fim de poucas horas de negociação, a formar uma bolha especulativa começou a ganhar força. “Os ganhos nas cotações são mais loucos do que estávamos à espera. Estas empresas são boas, mas as valorizações são demasiado altas. Comprá-las agora não faz sentido”, afirmou à agência Reuters, um responsável de uma firma de investimento em bolsa chinesa, a Shanghai See Truth Investment Management.

As oscilações de preço registadas tornaram o primeiro dia de mercado numa autêntica montanha russa de emoções. A empresa que registou a maior subida do dia, a produtora de semicondutores Anji Microeclectronics Technology, viu a sua transação ser interrompida duas vezes, mas isso não impediu que, logo no final da manhã, valesse mais 520% do que no momento da emissão das suas acções. Durante a tarde, o valor das acções recuou, trazendo os ganhos diários para 400,2%.

Uma recepção menos positiva teve, por exemplo, a Suzhou Harmontronics Automation Technology, que chegou a ver as transacções suspensas durante a manhã, depois de perder 30% do seu valor inicial. A paragem terá sido decisiva para os investidores mudarem radicalmente a sua opinião sobre o valor da empresa, já que no final da sessão, o ganho das acções já era de 94,61%.

Talvez ainda mais difícil de entender foi o comportamento de acções que, estando cotadas em mais do que um local, registaram fortes valorizações no STAR Market, ao mesmo tempo que viam os seus títulos perder terreno noutros mercados.

Perante isto, e depois de um primeiro dia de tanta volatilidade e com tantas subidas astronómicas, qualquer previsão para o que irá acontecer no segundo dia e nos restantes dias da semana arrisca-se a ser rapidamente contrariada.