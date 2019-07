FC Porto defronta Krasnodar na qualificação para a Champions

O FC Porto vai defrontar os russos do FC Krasnodar na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ditou o sorteio desta segunda-feira em Nyon, na Suíça.

Caso o sorteio fosse seguido à regra, o Krasnodar defrontaria o Dínamo de Kiev, sorteado como adversário dos russos. Porém, como a UEFA impede duelos entre equipas dos dois países, os ucranianos foram movidos para o emparelhamento seguinte, com o FC Porto a ser o novo oponente da formação russa.

Na Liga Europa, são duas as equipas portuguesas que pretendem garantir um lugar no play-off de acesso à fase de grupos. O primeiro sorteio desta competição realiza-se às 11h25, com a definição das eliminatórias que integram clubes campeões ou que foram afastados na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O sorteio respectivo aos não campeões, divididos em cinco grupos, terá lugar às 13h.

O SC Braga é cabeça de série no Grupo 2, factor que lhe permite evitar os russos do CSKA Moscovo. O Vitória de Guimarães, por sua vez, será condicionalmente cabeça-de-série no Grupo 4, caso consiga ultrapassar o Jeunesse Esch, do Luxemburgo, na segunda pré-eliminatória.