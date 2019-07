FC Porto, Sp. Braga e V. Guimarães no sorteio das provas da UEFA

O rumo dos primeiros clubes portugueses a entrar em acção nas competições europeias começa a definir-se esta manhã, com os sorteios das terceiras pré-eliminatórias da Liga dos Campeões e Liga Europa. FC Porto (Champions) e Sp. Braga (Liga Europa) ficam a conhecer os primeiros adversários na caminhada para a fase de grupos, enquanto o V. Guimarães saberá também que emblema vai defrontar caso supere os luxemburgueses do Jeunesse Esch na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, a 25 de Julho e 1 de Agosto.

Tudo começa às 11h em Nyon, na Suíça, com o sorteio da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O FC Porto será cabeça-de-série no sorteio correspondente às equipas que não foram campeãs, ao lado de três outros clubes — o que significa que os “dragões” já sabem não vão enfrentar o Dínamo Kiev, Basileia ou PSV Eindhoven, e Olympiacos ou Viktoria Plzen. Entre os possíveis adversários da equipa comandada por Sérgio Conceição estão o Club Brugge (que recentemente empatou com o Sporting), o Krasnodar (emblema russo que não pode ser adversário do Dínamo Kiev), o Istambul Basaksehir e o LASK Linz.

Aumentar

Em termos desportivos e geográficos, há opções variadas para o FC Porto: Sérgio Conceição provavelmente preferirá uma viagem até à Bélgica ou Áustria e evitar um voo mais longo até à Turquia ou Rússia. Os jogos da terceira pré-eliminatória disputam-se a 6 ou 7 de Agosto (primeira mão) e 13 de Agosto (segunda mão), valendo o apuramento para o play-off de acesso à fase de grupos da Champions.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O início do sorteio da terceira pré-eliminatória da Liga Europa (primeira mão a 8 de Agosto e segunda mão no dia 15) está previsto para as 11h25, com a definição das eliminatórias que integram clubes campeões ou que foram afastados na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Às 13h inicia-se o sorteio dos clubes não-campeões, que vão estar divididos em cinco grupos, cada um deles com cinco cabeças-de-série e outros tantos não cabeças-de-série.

O Sp. Braga será cabeça-de-série no Grupo 2, o que permite à equipa de Ricardo Sá Pinto evitar o Spartak Moscovo. Os restantes cabeças-de-série ficarão definidos na segunda pré-eliminatória, assim como os possíveis adversários dos bracarenses: só os suíços do Thun são presença garantida no sorteio, restando quatro vagas a disputar entre Lechia Gdansk e Brondby, Mlada Boleslav e Ordabasy Shymkent, Aris Salónica e AEL Limassol, e Lokomotiv Plovdiv e Spartak Trnava.

Da mesma forma, o V. Guimarães surge condicionalmente como cabeça-de-série no Grupo 4 do sorteio, mas para confirmar tal estatuto a equipa de Ivo Vieira terá de superar o Jeunesse Esch na segunda pré-eliminatória. O único nome certo no sorteio é o Rijeka, também cabeça-de-série, enquanto os possíveis adversários dos vimaranenses sairão dos confrontos entre Fehérvár-Vaduz, Haugesund-Sturm Graz, Malatyaspor-Olimpija Ljubljana, Chikhura Sachkhere-Aberdeen, e Ventspils-Gzira United.